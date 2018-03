Au moins deux morts dans le crash d’un hélicoptère à New York

Selon les équipes de secours, six personnes étaient à bord de cet Eurocopter AS350, tombé vers 23H00 GMT dans les eaux glacées de l’East River, un détroit qui scinde en deux la ville de New York.



Selon la presse locale, le pilote, gravement blessé, et trois autres personnes, dans un état critique, ont été évacués vers des hôpitaux de la région.



En 2011, un hélicoptère est tombé dans le Hudson River, du côté ouest de Manhattan, tuant trois des cinq passagers, alors que deux années auparavant un hélicoptère était entré en collision avec un petit avion, faisant neuf morts.