Au moins 4 personnes abattues lors d'une fusillade à New York (médias)

Au moins quatre personnes ont été tuées et trois blessées lors d'une fusillade samedi tôt à New York, a confirmé à l'AFP la police de la métropole américaine.



La fusillade s'est déroulée à Brooklyn, au petit matin, à proximité d'une "sorte de club privé", a précisé le responsable policier, ajoutant que les victimes sont quatre hommes.



La police ne peut établir pour l'heure de motif à ce drame ni le nombre de tireurs impliqués. Aucun suspect n'a par ailleurs été appréhendé.



Selon le responsable de la police new-yorkaise, les blessés, au nombre de trois, sont deux hommes et une femme, et leurs vies ne sont pas en danger.



Certains médias locaux américains évoquaient cinq blessés, CBS New York parlant de blessures graves.