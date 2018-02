Au Maroc, un ministre veut mettre un terme à l’islamisation des colonies de vacances

Plus question de laisser les enfants se faire endoctriner en colonie de vacances. Les camps de vacances ne devront plus être un espace de prosélytisme où la religion est la principale préoccupation. Le ministre marocain de la jeunesse et des sports a pris la ferme décision d’encadrer l’organisation des colonies de vacances selon des normes professionnelles et éducatives à même de répondre aux attentes des enfants.



En fustigeant le réveil des gosses pour prier à l’heure du Fajr et les longues génuflexions sous le soleil pendant la prière collective d’Ad Dohr du vendredi Rachid Talbi Alami a jeté un pavé dans la mare. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports le sait : ses propos vont déranger un ordre religieux que certaines associations phagocytant les colonies de vacances ont voulu établir. Des cours sur la religion sont donnés. Des imams autoproclamés se mêlent de la partie La machine à endoctriner est en marche alors que les enfants sont en vacances dans des colonies.

« De plus, ajoute le responsable gouvernemental, l’encadrement religieux ne rentre pas dans nos prérogatives.»