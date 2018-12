Au Maroc, le choix est clair en matière des droits de l'Homme et leur promotion s’inscrit dans un processus de continuité (Amina Bouayach)

La contribution à la protection et à la préservation des droits de l'Homme est une grande responsabilité qui nécessite des efforts individuels et collectifs, ainsi qu'un effort de concertation et de dialogue, a ajouté Mme Bouayach dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de passation des pouvoirs avec l'ex-président du CNDH, Driss El Yazami, exprimant sa gratitude pour cette nomination pour diriger une institution constitutionnelle de cette importance.



De nouvelles questions commencent à se poser en matière d'action pour droits de l'Homme, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d'expression de revendications qui passent via les réseaux sociaux et l'IT, a-t-elle poursuivi, mettant l'accent sur la nécessité d’être à l'écoute et de trouver de nouveaux moyens d'interaction. Ces nouvelles formes d’expression ont vu le jour grâce aux pas franchis par le Maroc en matière des droits de l'Homme, a-t-elle dit.



Pour sa part, le secrétaire général du CNDH, Mohamed Essabbar, a passé en revue les qualités humaines et professionnelles de M. El Yazami, signalant que cette figure marquante des droits de l'Homme au Maroc "restera ancrée dans la mémoire de cette institution."



Il a indiqué, par ailleurs, que Mme Bouayach est une militante qui a sa propre expérience et a accumulé des connaissances dans ce domaine, ajoutant que les cadres du Conseil lui prêteront tout l'appui nécessaire dans ses nouvelles missions.