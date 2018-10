Au Maroc, l’heure légale GMT+1 maintenue toute l’année, de nouveaux horaires dans les écoles et administrations

Qui aurait cru que le retour sera une cruelle épreuve pour le gouvernement marocain ? Le 23 octobre dernier, un communiqué du ministère chargé de la Réforme de l'administration et de la fonction publique publié par l’agence de presse officielle MAP, annonçait le retour à l’heure légale GMT. Aux premières heures du dimanche 28 octobre, le Maroc allait retarder de 60 minutes ses montres et autres horloges.



Coup de théâtre ce vendredi 26 octobre, un conseil de gouvernement exceptionnel se réunit sous la présidence de Saadeddine El Othmani. L’ordre du jour tient en un seul et unique point : adopter définitivement l’heure légale GMT+1 et ce après avoir annoncé le retour dans 48 heures de l’heure légale avec ses 60 minutes retranchées.



La veille, jeudi 25 octobre, un conseil de gouvernement ordinaire a bel et bien eu lieu et il n’a pas été question du retour à l’heure d’hiver ou à un changement de l’heure légale. Décision en avait été prise et un communiqué officiel l’annonçait avec tambours et trompettes. « Tout le monde pensait que c’était plié, y compris le ministre de la réforme de l’administration et de la fonction publique, » affirme un responsable gouvernemental.



Au gouvernement, on essaie de dépasser ce couac en arguant que le maintien de l’heure légale GMT+1 a été décidé en raison des répercussions sur les Marocains des changements d’heures programmés deux fois par an, Ramadan oblige.



Au final, l’Exécutif a tranché. Le Maroc a désormais une nouvelle heure légale, GMT+1, au moment même où l’Europe a convenu de la suppression de l’heure d’été. Le royaume en fait de même, en gardant toute l’année les 60 minutes de plus ajoutées aux montres marocaines.



« C’est une grande réforme en perspective qui se prépare », annonce en off un ministre du gouvernement à Atlasinfo.



Les écoles marocaines en vacances dès samedi prochain retrouveront de nouveaux horaires au retour des élèves dans une semaine. L’administration également sera à terme concernée par ce changement d’heure légale. De nouveaux horaires pour les fonctionnaires et autres employés seront étudiés avant d’être adoptés dans les prochains mois. « Une remise en cause de notre relation au temps et à l’heure est en marche », promet ce responsable gouvernemental qui fait savoir qu’une batterie de mesures relatives aux horaires seront prises pour accompagner la nouvelle heure légale du Maroc.