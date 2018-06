Au Maroc, 440 000 candidats passent le bac mardi et pour la première fois des candidats à handicap mental sont admissibles à l’examen

Cette année, 440 000 candidats se présentent mardi 5 juin aux examens du baccalauréat au Maroc. Soit 10% de plus qu’en 2017. Bonne nouvelle, la tendance se poursuit : près de la moitié d’entre eux sont des filles (48%).



La majorité des candidats proviennent de l’enseignement public. Ils sont 70% issus de l’école publique marocaine à se présenter au bac. 7% seulement ont suivi leurs études secondaires dans le système de l’enseignement privé. Autre fait qui peut retenir l’attention, 23% des filles et garçons qui passent le bac cette année le font en candidats libres, hors de tout système scolaire.



1500 centres d’examens sont fin prêts pour accueillir ces jeunes Marocains qui se présentent pour décrocher le fameux sésame. Plus de 41 000 surveillants et environ 40.000 professeurs sont mobilisés depuis plusieurs semaines déjà pour corriger quelque 3,6 millions de copies.



Cette année, le baccalauréat marocain à un parfum de nouveauté. C’est en tout cas ce qu’assure le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi. « Les examens de cette session auront lieu dans huit filières internationales du baccalauréat marocain ainsi que dans 14 nouvelles filières professionnelles qui s'ajoutent aux 4 branches du baccalauréat professionnel, mises en places au titre de la session de 2017, » a fait savoir le porte-parole du gouvernement lors d’un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement.



Autre nouveauté, les candidats ayant un handicap mental sont désormais admissibles aux examens du bac. Ils auront droit à une prise en charge spécifique.



Enfin, triche et fraude seront traquées et sévèrement sanctionnées. Pas question pour les responsables marocains de laisser l’examen du baccalauréat être entaché du moindre soupçon. Les portables sont formellement interdits dans l’enceinte même des centres d’examen et des vérifications seront systématiquement faites tout au long des jours d’examen.