Au G20, Mnuchin salue un accord "très, très important" avec le Mexique

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a salué samedi l'accord sur l'immigration conclu par les Etats-Unis et le Mexique, le qualifiant de "très, très important".



"Nous ne pourrions être plus satisfaits de l'accord que nous avons trouvé", a commenté M. Mnuchin en marge du G20 Finances au Japon. "Nous apprécions beaucoup les engagements qu'a pris le Mexique pour nous aider sur ces importantes questions d'immigration".



"En conséquence, le président a décidé que nous ne mettrions pas en oeuvre les tarifs" douaniers, se félicitant de ce "dénouement crucial" après plusieurs jours de difficiles négociations.



Donald Trump, qui avait auparavant annoncé sur Twitter cet accord, menaçait d'appliquer dès lundi des droits de douane de 5% sur tous les produits mexicains, qui auraient pu augmenter progressivement jusqu'à 25% le 1er octobre, si son voisin du sud ne s'engageait pas à prendre des mesures suffisantes contre l'immigration clandestine.



Le président américain s'est félicité "des mesures fortes" promises par le Mexique "pour endiguer le flux migratoire".



"Cela va permettre de réduire grandement, ou éliminer, l'immigration illégale venant du Mexique et entrant aux Etats-Unis", a-t-il assuré.



Son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a rapidement salué cet accord, également sur Twitter: "Grâce au soutien de tous les Mexicains, nous avons pu éviter l'imposition de droits de douane sur les produits mexicains exportés aux Etats-Unis".