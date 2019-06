Au G20 Finances, la taxation du numérique érigée en priorité

"Nous devons nous dépêcher !", a lancé le ministre français Bruno Le Maire à l'occasion d'un symposium sur le sujet de la fiscalité internationale, avant le coup d'envoi officiel des sessions de travail entre grands argentiers à Fukuoka (sud-ouest).



"La réalité, c'est la digitalisation de l'économie et des grandes entreprises du numérique qui font des profits considérables grâce à la valorisation des données", tout en payant leurs impôts dans des pays aux taux plus favorables, a-t-il souligné plus tard auprès de l'AFP.



Cette volonté de bâtir ensemble "un système fiscal international qui soit plus efficace et plus juste", ses homologues l'ont aussi formulée.

Le système actuel est "perçu par les citoyens comme une grave injustice", a estimé le ministre britannique des Finances, Philip Hammond.



"Impulsion"



Taxer Facebook, Google et autres multinationales du numérique non plus en fonction de la présence physique, de là où se situent leurs bureaux, mais de là où elles enregistrent leurs revenus: voilà l'idée.



Le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, a salué "des progrès significatifs", avec l'adoption la semaine dernière par 129 pays d'une feuille de route ouvrant la voie à la conclusion d'un accord "d'ici à 2020".



Les divergences restent toutefois fortes sur les moyens d'application.



"Sur le fait de se dépêcher, je ne suis on ne peut plus d'accord", mais "ce sont des questions compliquées", a réagi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, soucieux de ne pas "discriminer" le secteur technologique.



Il a ainsi manifesté son désaccord vis-à-vis de la décision de la France et de la Grande-Bretagne d'imposer unilatéralement les Gafa sur leur chiffre d'affaires.



"Les Etats-Unis ont de grandes inquiétudes" par rapport à ces initiatives, a affirmé le responsable américain. "Mais c'est tout à leur honneur d'avoir fait de telles propositions dans le sens que cela a créé un sentiment d'urgence" et "une impulsion" pour prendre le problème à bras le corps.



Parmi les trois pistes soumises à l'OCDE, celle de Washington se veut beaucoup plus large et ambitieuse et ne se limite pas à l'économie numérique. Elle s'étendrait à tous les groupes qui "ont de la distribution" dans des autres pays, comme les entreprises du luxe françaises aux Etats-Unis, ou les firmes américaines en Europe.