Atterrissage d’urgence pour la fusée "Soyouz" après une défaillance de moteur

La fusée Soyouz devant transporter deux astronautes à la station spatiale internationale (ISS), jeudi, a subi une défaillance peu après son décollage et a été contrainte à un atterrissage d'urgence, annonce l’agence spatiale russe Roskosmos.



"Au moment du décollage du vaisseau Soyouz MS-10, une situation inhabituelle est apparue. Les systèmes de sauvetage ont été activés, le vaisseau a atterri au Kazakhstan. L’équipage est vivant et le contact a été établi avec lui", indique Roskosmos dans un communiqué.



Le Soyouz transportait deux astronautes, l’américain Nick Hague et le russe Alexei Oytchichine pour une mission de six mois dans l’ISS avant de subir une défaillance d’un de ses moteurs environ 2 minutes après son décollage, ajoute la même source.



Les équipes de secours se dirigent vers la zone d’atterrissage d’urgence au Kazakhstan afin de recueillir les deux survivants.



Roskosmos a annoncé par la voix de son président Dmitry Rogozin, l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les circonstances de cet accident.