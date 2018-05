Atterrissage d'urgence d'un avion de la Saudia avec à bord 141 passagers: 53 blessés

L'Airbus A330 avait décollé de Médine en direction de Dacca (Bangladesh) avec à son bord 141 passagers et 10 membres d'équipage, mais les pilotes ont constaté un défaut dans le système hydraulique, a expliqué le Bureau des enquêtes de l'Aviation civile saoudienne cité par l'agence officielle de presse SPA.



"Les passagers ont été évacués. Cinquante-deux d'entre eux ont été légèrement blessés, tandis qu'une passagère a souffert de plusieurs fractures et subit actuellement des soins médicaux", a précisé le Bureau des enquêtes dans un communiqué relayé par SPA.



"Une enquête a été ouverte" sur les causes de cet incident, a ajouté la même source.