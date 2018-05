Attentats en Afghanistan : au moins 37 morts dont 10 journalistes

Un double attentat suicide revendiqué par le groupe « Etat islamique » a frappé la capitale, faisant au moins 37 morts. Dix journalistes ont également été tués au moment de la deuxième déflagration survenue au milieu des reporters.



Il a été suivi par un autre attentat suicide à Kandahar (sud) dans lequel onze enfants ont péri, et par le meurtre par balle d'un journaliste afghan à Khost (sud-est).



Un militaire américain a par ailleurs été tué et un autre blessé lundi "lors d'un combat à l'est de l'Aghanistan", a indiqué la représentation de l'Otan en Afghanistan dans un communiqué, ajoutant que "plusieurs membres des forces de sécurité afghanes ont également été tués ou blessés".



Selon le porte-parole de la police de Kaboul, Hashmat Stanikzai, l'auteur de l’attentat qui a visé la presse s'était glissé parmi les reporters "muni d'une caméra".



Ces attaques interviennent alors que les talibans ont officiellement déclenché mercredi leur offensive de printemps, rejetant ainsi implicitement de récents appels du gouvernement afghan à entamer des négociations de paix.