Attentats du 13 novembre 2015 à Paris: trois proches de l'un des kamikazes interpellées (proches dossier)

Trois proches de Foued Mohamed-Aggad, l'un des kamikazes de la salle de spectacle du Bataclan lors des attentats meurtriers qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, ont été interpellées et placées en garde à vue mardi, a-t-on appris de sources proches du dossier.



La mère, une soeur et une demi-soeur du jihadiste ont été interpellées dans l'est de la France dans le cadre des investigations sur les attentats du 13-Novembre qui ont fait 130 morts à Paris, selon ces sources.