Attentats du 13-Novembre en France: 85 millions d'euros d'indemnisations versés aux victimes

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé 85 millions d'euros aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, un chiffre qui correspond "aux premières provisions", a annoncé mardi son directeur général Julien Rencki.



"Au 1er novembre 2018, 2.625 victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont fait l'objet d'une prise en charge indemnitaire par le FGTI", a indiqué l'organisme qui indemnise les personnes blessées, physiquement ou psychologiquement, et les ayants droit de personnes décédées lors d'attentats lors d'une conférence de presse, précisant que "le nombre de demandes d'indemnisations "continue d'évoluer".



Au total, 130 personnes avaient été tuées dans les attentats de Paris et Saint-Denis.