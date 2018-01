Attentats contre des policiers en Colombie et en Equateur attribués aux narcotrafiquants

Il s'agit d'un des pires attentats commis ces dernières années contre la force publique dans une grande ville de la Colombie, où le gouvernement tente de mettre définitivement fin à un demi-siècle de conflit armé financé en grande partie par le trafic de drogue.



"Nous n'avons pas le moindre doute qu'il s'agit de représailles après des opérations fructueuses menées récemment par la police contre le trafic de drogue, et pas seulement à Barranquilla", ville de 1,3 million d'habitants, a déclaré son maire Alejandro Char.



Une bombe a été déposée par plusieurs hommes et activée à distance, a déclaré le commandant de la police locale, le général Mariano Botero.



Selon une source policière, 49 policiers étaient présents dans le commissariat au moment de l'explosion: cinq ont été tués et 41 blessés, dont cinq sont dans un état critique. Les victimes sont âgées de 24 à 31 ans.



Un des assaillants présumés, un homme de 31 ans, a été interpellé, a indiqué le procureur général Nestor Martinez.



"Nous allons mettre cet individu en accusation pour cinq meurtres aggravés (...), homicides et tentatives d'homicide, terrorisme et usage d'explosifs", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.



Le président Juan Manuel Santos s'est rapidement rendu au chevet des blessés. Au cours d'une conférence de presse, il a ensuite condamné "cet attentat lâche et fourbe qui ne restera pas impuni". "Pas de repos tant que nous n'aurons pas retrouvé les responsables. Solidarité avec les familles des victimes et des blessés", avait-il écrit auparavant sur Twitter.



Il a annoncé l'envoi dans les prochains jours de 1.500 policiers en renfort à Barranquilla, qui accueillera bientôt un Carnaval.



Le directeur général de la police colombienne, le général Jorge Nieto, s'est également rendu sur place pour exprimer son soutien aux blessés et aux familles. Il a également annoncé une récompense de 50 millions de pesos (17.800 dollars) pour toute information permettant d'éclaircir les circonstances de l'attentat.



L'attentat a été unanimement condamné, notamment par le chef et candidat de la Farc au scrutin présidentiel Rodrigo Londono dit "Timochenko".