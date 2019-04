Attentats au Sri Lanka : l'armée déploie des effectifs supplémentaires

L'armée de terre a passé le nombre de ses militaires impliqués dans le dispositif de 1.300 à 6.300. L'armée de l'air et la marine ont elles dépêché 2.000 hommes.



"Nous sommes armés du pouvoir de chercher, confisquer, arrêter et détenir grâce à la législation de l'état d'urgence", en place depuis lundi minuit, a déclaré à l'AFP le général de brigade Sumith Atapattu.



"Nous participons à des gardes statiques, des patrouilles et aidons à établir des cordons et aux recherches lors d'opérations", a-t-il ajouté.



La police a indiqué avoir procédé à 16 nouvelles arrestations dans la nuit pour cette vague d'attaques suicides, attribuées par les autorités au groupe local National Thowheeth Jama'ath (NTJ) et que l'organisation jihadiste État islamique (EI) a revendiquées.



Près de 75 personnes ont total ont été interpellées à ce stade de l'enquête sur ces attentats, qui comptent parmi les plus meurtriers dans le monde depuis le 11 septembre 2001



Le gouvernement de l'île d'Asie du Sud a aussi interdit les vols de drones et suspendu avec effet immédiat toutes les licences accordées pour l'usage de drones à but commercial.



Des kamikazes ont provoqué un carnage dimanche matin dans trois hôtels de luxe et trois églises, en pleine messe de Pâques, à Colombo et ailleurs dans ce pays de 21 millions d'habitants. Un projet d'attentat contre un quatrième hôtel de luxe de la capitale a échoué.



Colombo a reconnu une "défaillance" de l'État en matière de sécurité, les autorités n'ayant pas su empêcher ce bain de sang alors qu'elles disposaient d'informations préalables cruciales.