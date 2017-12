Attentat-suicide dans l'est de l'Afghanistan: 15 civils tués

Au moins quinze personnes ont péri et quatorze ont été blessées dans un attentat-suicide, perpétré dimanche dans l'est de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités locales.



"Toutes les victimes sont des civils", a précisé M. Attaullah Khogyani, le porte-parole du gouverneur de la province du Nangarhar (est de l'Afghanistan) où l'attentat a été commis, ajoutant que l'attaque s'est produite durant les funérailles d'un ancien gouverneur du district de Haska Mina (province du Nangarhar), décédé de mort naturelle.



L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'à présent.



L'année 2017 a été particulièrement meurtrière pour les civils afghans, avec un nombre de victimes qui s'annonce parmi les plus élevés depuis la chute des talibans en 2001 et l'arrivée d'une coalition internationale menée par les États-Unis, partie en 2014.



Plus de 8.000 civils ont été tués ou blessés en raison du conflit sur les neuf premiers mois de l'année, selon La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).