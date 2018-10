Attentat déjoué: les accusations de Paris tombent mal pour le président iranien

La mise en cause de Téhéran dans un projet d'attentat déjoué en France arrive à un mauvais moment pour le président Hassan Rohani, qui joue son crédit politique sur la sauvegarde de l'accord sur le nucléaire avec les Européens, les Russes et les Chinois.



"A l'heure actuelle, des allégations comme celles-ci, qu'elles soient vraies ou fausses, ne feront que porter préjudice au gouvernement Rohani et à la nation iranienne, à la modération politique en Iran en général [...] et nuire aux relations géopolitiques entre l'Iran et l'Europe", estime Saïd Leylaz, professeur d'histoire de l'économie à l'Université Shahid-Beheshti de Téhéran.



"La survenue de la moindre tension entre l'Iran et l'Europe, et tout particulièrement la France, correspond aux voeux des ultras, qu'ils se trouvent à Téhéran, Washington, Tel-Aviv ou Ryad", ajoute cet universitaire proche des réformateurs dans un entretien avec l'AFP.



Paris a annoncé mardi le gel d'avoirs de deux personnes - dont un diplomate iranien arrêté en Allemagne - ainsi que d'une entité du ministère du Renseignement iranien, les accusant d'être derrière une tentative d'attentat que les autorités françaises disent avoir déjoué en juin.



Selon Paris, le projet visait un rassemblement des Moudjahidine du peuple - mouvement d'opposition considéré par Téhéran comme "terroriste" - fin juin à Villepinte, près de Paris.



Une source diplomatique française a aussi accusé la "direction des opérations du ministère du Renseignement" (iranien, d'avoir) commandité" l'attentat déjoué.



Le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi a démenti "avec véhémence", "complètement et énergiquement", toutes ces allégations et insisté sur la "relation importante et de longue date" entre Paris et Téhéran.



"Nous voyons que certaines sphères n'apprécient pas notre relation avec les Européens, ni que l'Iran reste dans l'accord nucléaire et continue sa coopération économique avec" l'Union européenne, a-t-il ajouté, accusant Washington de vouloir "semer la discorde entre l'Iran et l'UE".



Conclu en juillet 2015 à Vienne, deux ans après l'élection de M. Rohani, l'accord international sur le nucléaire iranien a permis de sortir la République islamique de son isolement international.