Attentat de Strasbourg: trois des cinq gardés à vue transférés à Paris

Trois des cinq membres d'une même famille soupçonnés d'avoir fourni à Cherif Chekatt l'arme utilisée pour perpétrer l'attentat de Strasbourg sont transférés jeudi matin de la capitale alsacienne à Paris pour être présentés à un juge d'instruction, a-t-on appris de source proche du dossier.



Les deux autres membres de cette famille arrêtés mardi en Alsace ont été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, a-t-on précisé de même source.



Chérif Chekatt, délinquant multirécidiviste de 29 ans et fiché S pour radicalisation islamiste, avait attaqué, le 11 décembre dernier sur le marché de Noel de Strasbourg, des passants avec un revolver et un couteau. Après 48H de traque, il avait été abattu par des policiers dans le sud de la ville.



L'Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attaque. Mais, à ce jour, aucun lien n'a pu être établi entre l'organisation et le terroriste algérien, selon les médias français.