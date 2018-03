Attentat dans le sud-est de l'Iran: trois assaillants tués

L'attaque a eu lieu au Sistan-Balouchistan, dans la zone de Saravan, ville située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière pakistanaise, ont indiqué les Gardiens dans un communiqué.



Les fantassins des Gardiens en faction ont repoussé l'attaque, selon le communiqué, qui a précisé qu'un "bandit" avait été tué en déclenchant une veste explosive.



Deux autres "terroristes" ont été tués et deux bassidji (miliciens affiliés au corps des Gardiens) ont été blessés, a ajouté le texte, sans plus de détails.



Les affrontements armés entre forces de l'ordre et divers groupes criminels ou "terroristes" sont fréquents au Sistan-Balouchistan, province majoritairement sunnite et baloutche alors que la population iranienne est chiite à 90% et majoritairement d'ethnie perse (aux deux tiers environ).



Par le passé, l'Iran a reproché au Pakistan de soutenir un groupe jihadiste, Jaïch al-Adl, accusé par les autorités de Téhéran d'être lié à Al-Qaïda et d'avoir mené de nombreuses opérations armées au Sistan-Balouchistan. (afp)