Attentat contre les coptes : Le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président égyptien

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République arabe d'Egypte, Abdelfattah Al-Sissi, suite à l'attentat terroriste contre un bus transportant des coptes dans la province de Minya.



Le Roi affirme avoir appris avec une grande affliction et une profonde indignation la triste nouvelle de l'attaque terroriste odieuse contre un bus de coptes dans la province de Minya, faisant plusieurs victimes.



Tout en exprimant Sa ferme condamnation de cette attaque criminelle, le Souverain exprime au président égyptien la solidarité du Royaume du Maroc avec le peuple égyptien frère et son soutien pour faire face au terrorisme, un fléau condamné par toutes les religions célestes et rejeté par la religion musulmane.



En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très Haut d'accueillir les victimes dans Son vaste paradis et d'accorder à leurs proches patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement.