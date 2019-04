Attaques terroristes au Sri Lanka : message de condoléances du Roi Mohammed VI au président Maithripala Sirisena

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde consternation la nouvelle des attaques terroristes ignobles qui ont visé dimanche, jour de Pâques, des églises et hôtels dans certaines régions du Sri Lanka, faisant plusieurs victimes innocentes.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président du Sri Lanka, et à travers lui à l'ensemble des familles éplorées et au peuple sri-lankais, Ses vives condoléances et Sa compassion, implorant Dieu de leur accorder patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement.



Le Roi exprime également au président sri-lankais la ferme condamnation par le Royaume du Maroc de cet acte terroriste abject, qui est rejeté par toutes les religions et les valeurs humanistes universelles.