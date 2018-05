Attaques contre deux postes de police dans l'ouest de l'Afghanistan: plus de 30 morts

Des talibans ont mené des attaques contre deux bases de la police dans la province de Farah, dans l'ouest de l'Afghanistan, faisant une trentaine de morts parmi les membres des forces de sécurité, ont indiqué vendredi les autorités locales.



Une attaque menée par les talibans dans la nuit de jeudi à vendredi contre la base de Balabuluk a tué 23 policiers et blessé trois autres, précise la même source.



Dans la même ville, un autre assaut a fait onze morts parmi les forces de sécurité, et les talibans ont saisi de grandes quantités d'armes et de matériels, selon les autorités locales.



La semaine dernière, les talibans ont pris le contrôle d'un district de la province de Baghlan, dans le nord du pays.