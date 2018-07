Attaque en Tunisie : Les terroristes ont utilisé une bombe artisanale avant de procéder à un tir en rafales

Après l'explosion de la bombe artisanale, les terroristes ont procédé à un tir en rafales de trois directions en ayant recours à trois types de calibres de balles selon les informations fournies par les mêmes sources sécuritaires.



Des témoins oculaires ont confirmé que la région qui a été la cible de cette guet-apens est une région non couverte par le réseau detéléphonie mobile et d'internet ce qui empêche toute tentative de communication et d'appel au secours.



Selon les données préliminaires,les terroristes se sont emparés des armes des agents qui sont tombés en martyrs.



Pour rappel, six Gardes nationaux sont tombés en martyrs dans une embuscade contre une patrouille de laGarde frontière, à Ain Soltane qui a eu lieu dimanche aux environs de 11h45, d'après un bilan officiel du ministère de l’Intérieur. Une mine a explosé lors du passage de la patrouille.