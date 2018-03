Attaque du convoi du 1er ministre palestinien: Mogherini condamne un acte délibéré qui sape les efforts de paix

La haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini a condamné, mardi, l'attaque contre le convoi du premier ministre palestinien, Rami Hamdallah.



Pour la diplomate en chef de l'UE, il s'agit d'un acte qui "sape les efforts récents visant à réunir Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne légitime".



"Pour l'Union européenne, ceux qui s'activent à attiser les divisions par la violence agissent contre l'intérêt de la population de Gaza et de tous les Palestiniens", a-t-elle estimé dans une déclaration publiée à Bruxelles.



"L'UE salue les efforts déployés par le Premier ministre Hamdallah et d'autres acteurs qui continuent d'œuvrer pour améliorer la situation des personnes sur le terrain et à renforcer l'unité palestinienne, élément important pour parvenir à la solution des deux États et une paix durable", a ajouté Mme Mogherini.



Sept personnes ont été blessées, mardi matin dans la bande de Gaza, suite à une explosion survenue au passage du convoi du premier ministre palestinien, a indiqué une source de sécurité.



M. Hamdallah et le chef du renseignement palestinien, Majid Faraj, qui se trouvait également dans le convoi, sont sortis indemnes de cette explosion dont les circonstances ne sont pas encore précisées.