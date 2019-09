Attaque de drones en Arabie: l'Iran réfute des accusations américaines "insensées"

L'Iran a réfuté dimanche comme "insensées" les accusations de Washington le tenant pour responsable d'une attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes revendiquée par des rebelles yéménites.



"Des accusations et remarques aussi stériles et aveugles sont incompréhensibles et insensées", a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi, laissant entendre qu'elles avaient pour but de justifier "des actions futures" contre l'Iran.