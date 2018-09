Attaque d'Amsterdam: le suspect a visé les Pays-Bas car l'islam y est "insulté"

Le suspect avait une "motivation terroriste et s'est rendu aux Pays-Bas dans ce but", a confirmé le ministère public néerlandais dans un communiqué.



Les déclarations du suspect indiquent qu'il considère que "le prophète Mahomet, le Coran, l'islam et Allah sont fréquemment insultés" aux Pays-Bas, selon le communiqué.



Lors de son interrogatoire, le suspect a entre autres mentionné le nom du député d'extrême droite néerlandais Geert Wilders, mais n'a pas parlé du concours de caricatures initié par l'homme politique.



L'attaque à la gare d'Amsterdam-Central est survenue au lendemain d'un appel des talibans afghans à des attaques contre les troupes néerlandaises après la tentative de Geert Wilders d'organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet.



M. Wilders, connu pour ses positions anti-islam, a depuis annulé le concours, qui a fortement irrité la communauté musulmane.



Le suspect, identifié par les autorités comme "Jawed S.", a été maintenu en détention provisoire après avoir comparu devant un tribunal néerlandais lundi. Il doit comparaître à nouveau devant les juges dans quatorze jours.



Jawed S. est détenu sous haute sécurité, ce qui signifie que seul son avocat est autorisé à lui rendre visite.



Vendredi à la mi-journée, deux Américains ont été grièvement blessés au cours de l'attaque survenue dans la gare centrale d'Amsterdam, située à proximité du centre historique de la ville.



Les deux hommes, des touristes âgés de 38 ans, ont été choisis au hasard par le suspect, qui ignorait qu'il s'agissait d'Américains, a précisé le parquet néerlandais.



La police a rapidement réagi et atteint l'assaillant aux membres inférieurs. Il a été emmené à l'hôpital avec les deux victimes de l'attaque.



L'état de santé des deux Américains blessés, qui sont toujours à l'hôpital, est "satisfaisante", selon les médias néerlandais.



Les autorités néerlandaises ont précisé que Jawed S. possédait un permis de résidence allemand. Son appartement a été perquisitionné samedi par la police allemande.



Un représentant officiel du ministère des Affaires étrangères allemand a confirmé entre-temps que le suspect est un demandeur d'asile.



La police allemande a ajouté qu'aucune information ne permettait de relier le suspect à un groupe terroriste pour l'instant et que rien n'indiquait que l'individu devait être considéré comme dangereux.