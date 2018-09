Attaque au couteau à Paris : sept blessés dont quatre graves

Une attaque au couteau a fait sept blessés dont quatre graves, dimanche soir à Paris et l'auteur de l’agression '’à priori de nationalité afghane’’ a été arrêté.



Les faits ont eu lieu sur le quai de Loire, dans le 19è arrondissement de la capitale, lorsqu'un individu s'en est pris à plusieurs personnes à coups de couteau et de barres de fer, selon les médias français qui citent des sources judiciaires.



L'agresseur, un homme "a priori de nationalité afghane", a attaqué des personnes qui lui étaient inconnues. Des témoins de la scène, qui jouaient à la pétanque, ont réussi à le faire fuir. L'un d'entre eux lui a jeté une boule qui l'a atteint à la tête. Quelques instants plus tard, il s'en est pris à deux autres passants, des touristes britanniques, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre, précisent les mêmes sources.



Une enquête a été ouverte pour "tentatives d'homicides volontaires".



Selon les mêmes sources, ''rien ne permet de dire, pour le moment, s'il s'agit d'une attaque terroriste’’.