Attaque au couteau à Paris : "la France paye une nouvelle fois le prix du sang" (Macron)

"La France paye une nouvelle fois le prix du sang", a affirmé le président Emmanuel Macron à la suite de l'attaque au couteau samedi soir à Paris qui a fait un mort et quatre blessés dont deux grièvement.



"La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté", a souligné le chef de l'Etat français sur son compte twitter.



Il a par ailleurs salué le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste. "Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste", a-t-il ajouté.



Le procureur de la République de Paris François Molins avait annoncé que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie après cette agression au couteau.



"A ce stade et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié 'Allahou Akbar' en attaquant les passants au couteau et compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes d'atteintes aux personnes et sous la qualification d'assassinat et tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste", a expliqué M. Molins lors d’un point de presse.