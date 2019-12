Attaque au couteau à Londres : deux morts

Deux personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau vendredi à London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, selon des sources gouvernementales citées par l'agence de presse PA et la BBC.



La police, qui n'a pas confirmé ce bilan, avait évoqué auparavant plusieurs blessés et indiqué avoir abattu le suspect.



La police a indiqué avoir été appelée à 13H58 (locales et GMT) pour une attaque au couteau près de London Bridge, un pont et une importante gare du centre de la capitale britannique. La zone, où se trouvent de nombreux bureaux et lieux de sortie, ont été bouclés et la station fermée.



Des images circulant sur le réseau social Twitter montraient notamment des policiers armés pointer leur arme vers une personne à terre.



"J'ai vu un homme tomber à terre, avec un couteau à côté de lui" après "plusieurs coups de feu", a raconté à l'AFP un homme travaillant dans des bureaux en face du pont, évaluant à une dizaine de policiers et plusieurs chiens le dispositif pour neutraliser le suspect.



Une vidéo qu'il a tournée depuis son lieu de travail vers 14H30, visionnée par l'AFP, montre une personne évacuée sur un brancard et une autre, blessée à l'épaule, être accompagnée par des ambulanciers.