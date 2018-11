Attaque au Kenya : une jeune Italienne kidnappée par des hommes armés

Cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement, et une jeune femme italienne a été kidnappée, lors d'une attaque perpétrée mardi soir, par des membres présumés d'Al Shebaab contre un centre commercial à Chakama, dans le comté de Kilifi, au Kenya, rapporte mercredi "Daily Nation", citant des témoins sur place.



Des habitants ont déclaré ce mercredi au journal que 80 "hommes fortement armés" avaient attaqué le village de Galana Kulalu vers 20 heures et avaient commencé à tirer dans l'air.



Les assaillants qui ont blessé cinq personnes, dans deux grièvement, ont ensuite kidnappé une jeune femme italienne, qui travaille comme bénévole dans la région, ajoutent les mêmes sources.



La jeune femme de 23 ans faisait partie des volontaires italiens. Elle travaillait bénévolement pour Africa Milele Onlus, une organisation non gouvernementale dont la mission est d'élever le niveau d'alphabétisation et d'éducation.



Au moment où la police est arrivée sur les lieux, les hommes armés avaient déjà traversé la rivière Galana.



Galana Kulalu, la zone où l'attaque a été perpétrée, se trouve près de la rivière Tana et de Garissa, où les éléments Al-Shabaab se déplacent.