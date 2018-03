Attaque au Burkina Faso: l'ambassade de France visée

Emmanuel Macron suit de très près les événements à Ouagadougou, après des informations sur des attaques dans la capitale du Burkina Faso.



"Le président de la République suit très attentivement ce qui se passe, il est tenu informé en direct par ses équipes de l'évolution de la situation", a-t-on déclaré.



"Les ressortissants français présents à Ouagadougou doivent suivre les instructions de l'ambassade", a-t-on ajouté.



L'ambassade a demandé sur Facebook aux ressortissants français de rester confinés.



Des tirs intenses ont été entendus vendredi matin dans le centre de Ouagadougou, non loin de l'ambassade de France au Burkina Faso, a constaté un correspondant de l'AFP. Selon plusieurs témoins, cinq hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade.



Les attaques vendredi matin dans la capitale burkinabè visent l'ambassade de France et l'Institut français, selon un message posté sur la page Facebook de l'ambassade. « Attaque en cours à l'ambassade de France et à l'Institut français. Restez confinés là où vous êtes », indique ce bref message, posté peu avant 11 heures GMT.



Attaque en cours à Ouagadougou. Consignes de prudence absolue à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr.