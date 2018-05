Attaque à Paris : Mohammed VI condamne avec la plus grande vigueur un" acte terroriste abjecte"

Dans un message au Président français Emmanuel Macron, le Roi affirme avoir appris avec une "vive émotion" cette attaque qui a fait un mort et quatre blessés.



A cette occasion, le Souverain exprime en Son nom personnel et en celui du peuple marocain, au Chef de l'Etat français et à travers lui aux victimes de cette odieuse agression, à leurs proches et à l'ensemble du peuple français, l'expression de Sa profonde compassion et de Sa totale solidarité.