Athlétisme: ciblée par l'antidopage, Clémence Calvin bat le record de France du marathon à Paris

La Française Clémence Calvin, ciblée par deux enquêtes et accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage au Maroc fin mars, a battu dimanche sur le marathon de Paris le record de France de la distance, sous réserve d'homologation.



Autorisée à courir depuis vendredi, lorsque le Conseil d'Etat a levé sa suspension provisoire, Clémence Calvin termine 4e en 2 h 23 min 41 sec et efface le précédent record (2h24:22.) de Christelle Daunay établi en 2010. Le marathon de Paris a été remporté chez les femmes par l'Ethiopienne Gelete Burka en 2h22:48. et chez les hommes par l'Ethiopien Abrha Milaw en 2h07:05., le double tenant du titre kényan Paul Lonyangata ne terminant que 3e.