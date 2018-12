Athlétisme/Cross: La France avec Mekhissi et Lamote vice-championne d'Europe (relais mixte)

Le quintuple champion d'Europe (3.000 m steeple et 1500 m) et la vice-championne d'Europe 2018 du 800 m étaient accompagnés d'Alexis Miellet et de Johann Geyer Carles pour un relais de quatre parcours entre 1.200 et 1.600 m.



Après un excellent départ de Miellet, Lamote puis Mekhissi ont donné le relais légèrement en tête, Geyer Carles se faisant distancer par la dernière relayeuse espagnole à l'approche de l'arrivée.



Les espoirs masculins ont encore brillé et conservé leur titre par équipes, grâce notamment au second titre consécutif de Jimmy Gressier, encore accompagné sur le podium par Hugo Hay (3e, 2e l'an passé), Fabien Palcau terminant 7e et Louis Gilavert 9e.



Chez les juniors messieurs, le phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen, double champion d'Europe senior à Berlin en août (1.500 m et 5.000 m), a été couronné sans surprise pour la troisième année consécutive.



Son frère Filip a remporté la course senior devant le Belge Isaac Kimeli et le Turc Aras Kaya.



Chez les seniors femmes la Turque Yasemin Can a conservé son titre devant la Suisse Fabienne Schlumpf et la Norvégienne Karoline Bjerkeli Grovdal.