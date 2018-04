Athlétisme/100 m: De Grasse 4e pour son retour après 9 mois d'absence

De Grasse, triple médaillé des jeux Olympiques 2016, a bouclé son premier 100 m depuis juillet 2017 en 10 sec 15/100e (vent: +1,9 m/s).



Il a été devancé par les Américains Isiah Young (10.02), Mike Rodgers (10.03) et le Britannique CJ Ujah (10.13).



Le vice-champion olympique 2016 du 200 m s'était blessé aux ischio-jambiers l'été dernier à quelques jours du coup d'envoi des Championnats du monde 2017 de Londres qu'il abordait avec beaucoup d'ambition.



Sa dernière apparition en compétition remontait au 16 juillet 2017 à Rabat (Maroc), où il s'était imposé sur 200 m en 20 sec 03/100e.



Victime d'une déchirure partielle aux ischio-jambiers, De Grasse, qui a établi son record personnel sur 100 m (9.91) en finale des JO-2016 de Rio dont il s'était classé 3e, a repris l'entraînement en décembre.



Il avait initialement prévu de participer au Jeux du Commonwealth en Australie début avril, avant de renoncer par mesure de précaution.



De Grasse, 23 ans, est présenté, au même titre que l'Américain Christian Coleman, comme le futur patron du sprint mondial après le départ à la retraite l'été dernier du Jamaïcain Usain Bolt.



Lors de ces mêmes Drake Relays, Kendra Harrison a fait sa rentrée estivale sur 100 m haies: la détentrice du record du monde (12.20) et championne du monde 2018 du 60 m haies, s'est imposée en 12 sec 37/100e avec un vent nettement favorable (+2,5 m/s).



"C'est une bonne base pour le reste de la saison, même si c'est le vent est un peu fort, c'est bon signe pour la Ligue de diamant et ma prochaine course à Doha", a souligné Harrison qui a remporté pour la troisième année de suite le 100 m haies des Drake Relays.