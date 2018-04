Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Maroc en 2021

Les conseils d'administration de la Banque mondiale et le FMI ont annoncé ce choix mercredi dans un communiqué.



La dernière fois que les réunions annuelles des institutions de Bretton Woods se sont tenues en Afrique remonte à 1973 où elles avaient eu lieu à Nairobi au Kenya.



Les administrateurs des deux institutions financières internationales ont voté, lors d’une réunion tenue le mardi dernier dans la soirée, en faveur de la candidature du Maroc.



Les assemblées annuelles se tiennent généralement à Washington deux années d'affilée et dans un autre pays membre la troisième année. En octobre 2018, elles seront accueillies par l'Indonésie.



Elles sont l'occasion de réunir banquiers centraux, ministres des finances, dirigeants d'entreprises et représentants de la société civile de quelque 189 pays membres pour discuter des perspectives économiques, de la stabilité financière et de la lutte contre la pauvreté notamment.