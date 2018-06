Arrivée en Egypte du premier lot de l'aide humanitaire marocaine au profit du peuple palestinien

Le premier lot de l'aide humanitaire dédiée par le Maroc au profit du peuple palestinien est arrivé, lundi, à la base aérienne de l'Est du Caire et sera acheminé par voie terrestre à la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah.



La réception de ce lot arrivé à bord de deux avions militaires marocains, a été supervisée par l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume près la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi.



Cette opération humanitaire englobe le déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) dans la bande de Gaza, l’octroi de couvertures et d’un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d’une aide alimentaire par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.



L'hôpital de campagne des FAR prodiguera les soins nécessaires aux victimes des événements récents survenus dans la bande de Gaza et à l'ensemble de la population de la région.



Quant à l'aide alimentaire octroyée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, d'une valeur de 113 tonnes (56.5 tonnes au profit de la bande de Gaza et 56.5 tonnes dédiées à Ramallah et Al Qods), elle comprend diverses denrées de première nécessité, notamment celles qui se consomment davantage en ce mois béni de Ramadan.



L'aide destinée à la bande de Gaza comprend également 5000 couvertures et 25 tonnes de médicaments.



Dans une déclaration à la MAP, M. Tazi a indiqué que cette opération humanitaire "traduit l'engagement irréversible et inébranlable" du roi Mohammed VI, vis-à-vis de la question palestinienne et d peuple palestinien.



Elle dénote également, poursuit l'ambassadeur, de l'appui effectif et inconditionnel que les Marocains ne cessent de consentir au profit de leurs frères palestiniens dans leurs souffrances quotidiennes avec l'occupant, notant que cette aide médicale et alimentaire est à même d’apaiser la souffrance de la population de la bande de Gaza.



Cette opération humanitaire apportera un appui qualitatif aux staffs et établissements médicaux et humanitaires qui travaillent dans la bande de Gaza, a-t-il noté.



De son côté, le Médecin Colonel, Ahmed Bounaim, médecin-chef de l'hôpital de campagne médico-chirurgical de Gaza, a souligné dans une déclaration similaire que cette structure hospitalière multidisciplinaire, dont la mise en place intervient en exécution des Hautes instructions royales, comprend l'ensemble des disciplines médicales afin de satisfaire les besoins de la population de la bande, à l'instar de la chirurgie de l'appareil digestif, l'oto-rhino-laryngologie, les artères, la pédiatrie et l'ophtalmologie, à côté d'autres disciplines.



D'une capacité d’accueil de 60 lits, cet hôpital comprend un bloc opératoire, un laboratoire d'analyses médicales, une unité radiologie-échographie, des unités de soins spécialisés, un cabinet dentaire et une pharmacie, a-t-il ajouté, relevant que le staff médical de cette structure hospitalière se compose de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers de différentes spécialités.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d'envoi, mardi dernier à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.