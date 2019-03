Arrivée au Maroc du roi Abdallah II de Jordanie pour une visite d'amitié et de travail

Le roi Abdallah II est arrivé, mercredi soir, à Casablanca, pour une visite d'amitié et de travail au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.



A sa descente d’avion à l’aéroport international Mohammed V, le souverain hachémite a été accueilli par le prince Moulay Rachid.



Après avoir passé en revue un détachement de la Brigade légère de sécurité, qui rendait les honneurs, le roi Abdallah II a été salué par le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Il a été également salué par le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, l’ambassadeur de Jordanie à Rabat, ainsi que par plusieurs personnalités civiles et militaires.



A l’entrée du salon d’honneur de l’aéroport, le Souverain hachémite a été convié à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.



Après une brève pause au salon d’honneur, le cortège officiel s’est dirigé vers le lieu de résidence du souverain hachémite dans la capitale économique.



Cette visite illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères, à la faveur de la volonté commune des deux Souverains.