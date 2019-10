Arrivée au Maroc du président Rwandais Paul Kagame

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé samedi après-midi à Marrakech, pour participer aux travaux de la 12ème édition de la World Policy Conference (WPC).



A son arrivée à l’aéroport international Marrakech-Menara, M. Kagame a été accueilli par le Chef du Gouvernement, M. Saâd Dine El Otmani ainsi que par l’ambassadeur de la République du Rwanda au Maroc, M. Mathias Harebamungu.



Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air (FRA) qui rendait les honneurs, le président rwandais a été aussi salué par le Wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, le premier vice-président du Conseil régional, Samir Koudar, le président du Conseil communal, Mohamed Larbi Belcaid, la présidente du conseil préfectoral de Marrakech, Mme Jamila Afif ainsi que par d’autres personnalités civiles et militaires.



M. Paul Kagame prendra part samedi soir à un dîner-débat dans le cadre de la 12ème édition de la World Policy Conference.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 12ème édition de la WPC connaît la participation d’un parterre d’éminentes personnalités du monde de la politique, de l’économie et des médias, outre des académiciens, des experts et des chercheurs issus des quatre coins du monde.