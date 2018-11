Arrivée au Maroc du premier ministre bulgare pour une visite de travail dans le Royaume

A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. Borissov a été accueilli par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.



Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le premier ministre bulgare a été salué par le ministre de l'Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, le ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, Mohamed Yatim, la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta ainsi que par d'autres personnalités.



Lors de son séjour au Royaume, M. Borissov aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains.