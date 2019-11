Arrivée au Maroc du Président sénégalais Macky Sall

Le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall est arrivé, mardi soir à Tanger, pour participer à la 12ème édition du Forum MEDays.



A son arrivée à l'aéroport de Tanger Ibn Battouta, le chef de l'Etat sénégalais a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger, Mohcine Jazouli et l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, Ibrahim Al Khalil Seck.



S'exprimant à cette occasion, M. Macky Sall a souligné que le Maroc a une relation historique avec le Sénégal et les pays de l'Afrique de l'Ouest, étant liés par l'Islam et par le commerce depuis la période des caravanes, précisant que c'est une tradition que le Roi a bien pu perpétuer. "Nous essayons de maintenir ensemble cette tradition pour que les échanges et le développement soient au rendez-vous", a ajouté le chef de l'Etat sénégalais dans une déclaration à la presse.



"SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, est un champion de l'unité africaine et un champion de la coopération inter-africaine", a indiqué le Président sénégalais, notant que la démarche du Souverain, depuis toujours, a été de redonner au Maroc sa vocation naturelle d'être Africain, ce qui se traduit par les voyages multiples et variés de SM le Roi à travers le Continent, qu'il s'agisse de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale ou des autres parties du Continent, développant ainsi une relation de confiance.



''Nous devons cette reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI, et nous prions pour que Dieu L'assiste'', a dit le Président sénégalais.



Par ailleurs, M. Macky Sall s'est dit heureux d'être à Tanger dans le cadre du Forum MEDays organisé par l'Institut Amadeus. "L'Institut m'a fait l'honneur de me donner le Grand prix MEDays cette année, et c'est donc avec humilité et surtout avec plaisir que je viens prendre part à cette 12-ème édition, qui permettra au Maroc de montrer encore une fois, à travers le rôle qu'il joue en Afrique et dans le monde, que c'est une terre de dialogue et de concertation", a précisé le chef de l'Etat sénégalais.



''Cette terre de dialogue et de concertation est tout ce dont nous avons besoin pour créer la confiance entre les citoyens et entre les pays afin de faire en sorte que la crise de confiance vécue aujourd'hui dans le monde, que nous voyons au quotidien, puisse s'estomper et entraîner les populations et les citoyens vers une reprise de confiance, une confiance en soi mais aussi un dialogue avec les Etats'', a encore ajouté M. Macky Sall, affirmant que les Etats doivent, en même temps, avoir comme souci principal de veiller sur l'équité et sur les conditions de vie des populations.



La 12è édition du Forum International MEDays, placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, se tiendra du 13 au 16 novembre à Tanger, sous le thème "Crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion" avec au programme une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue Nord-Sud, en passant par les défis sécuritaires.