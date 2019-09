Arrivée au Maroc du Grand-Duc héritier de Luxembourg et de son épouse

Le Grand-Duc héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, accompagné de son épouse la Princesse Stéphanie de Lannoy, est arrivé, dimanche soir, à Casablanca, pour conduire une mission économique de très haut niveau de son pays au Maroc (23/26 septembre).



A leur arrivée à l’aéroport international Mohammed V, Leurs Altesses Royales ont été accueillies par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, et le Wali de la région de Casablanca-Settat, Gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.



Après avoir passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, le Grand-Duc héritier de Luxembourg et son épouse ont été salués par le gouverneur de la province de Nouaceur, Abdallah Chater, les présidents des Conseils communal et provincial de cette ville, ainsi que par plusieurs personnalités civiles et militaires.



Cette mission, dirigée par le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie, Etienne Schneider, comprend les représentants d’environ 50 entreprises qui reflètent le tissu économique varié et dynamique du Luxembourg.



Elle s’inscrit dans la continuité d'une précédente mission économique, en avril 2015, avait indiqué un communiqué du ministère luxembourgeois de l’Economie, rappelant qu'à l'époque, "une forte volonté de coopération économique entre les deux pays avait été décelée, notamment dans le domaine spécifique de la digitalisation".