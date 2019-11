Arrivée au Maroc d'Ivanka Trump, conseillère du président américain

Mme Ivanka Trump, conseillère du président américain, Donald Trump, est arrivée mercredi à l'aéroport de Rabat-Salé pour une visite au Maroc.



A son arrivée à l'aéroport, Mme Ivanka Trump a été accueillie par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.



Mme Ivanka Trump a été saluée ensuite par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le chargé d'affaires près l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, David Greene, ainsi que par d'autres personnalités. La visite de Mme Trump porte notamment sur la promotion de son Initiative de développement économique des femmes (Women’s Global Development and Prosperity(W-GDP). L’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP) est un programme porté par Mme Ivanka Trump avec pour ambition d'aider à l'émancipation économique de 50 millions de femmes d'ici 2025.



Mme Ivanka Trump effectuera une visite à Sidi Kacem et aura également des rencontres avec des responsables marocains à Rabat et Casablanca.



Selon la Maison Blanche, il s’agit du troisième voyage international que Mme Trump a consacré à la promotion de son initiative W-GDP, avec des déplacements précédents, notamment en Éthiopie, en Côte d’Ivoire, en Colombie, en Argentine et au Paraguay.