Arrivée à Rabat du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo est arrivé à Rabat en début d'après-midi pour une visite officielle de deux jours.



Cette visite traduit la forte dynamique des relations maroco-américaines, ainsi que la volonté commune de raffermir le partenariat stratégique multiforme entre Washington et Rabat..



Le responsable américain doit être reçu en audience par le roi Mohammed VI après son arrivée.



Il aura également des entretiens avec de hauts responsables marocains dont le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.



A la veille de cette visite, le chef de la diplomatie américaine avait qualifié le Maroc d'"un des partenaires les plus forts" des Etats-Unis dans la région, tout en faisait part de sa volonté de passer en revue le partenariat économique et sécuritaire solide entre les deux pays et d'examiner les domaines de coopération futurs".