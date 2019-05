Arrivée à Jeddah du Prince Moulay Rachid pour participer aux Sommets arabe et islamique

Le Prince Moulay Rachid est arrivé jeudi à Jeddah, pour représenter le Roi Mohammed VI au Sommet extraordinaire arabe et à celui de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qu’abrite La Mecque.



Le Prince Moulay Rachid a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah, par le Prince Badr Bin Sultan Bin Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de la Mecque.



Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a été ensuite salué par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, l’ambassadeur du Roi au Caire, Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue Arabe, Ahmed Tazi, et par les membres de la représentation diplomatique du Maroc en Arabie Saoudite.



Le Prince Moulay Rachid a été également salué par l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Abdellah Ben Saad Al Ghariri.