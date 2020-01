Arrivée à Dakhla des participants au 13è Raid Tanja-Lagouira

Les participants à la 13ème édition du Raid Tanja-Lagouira, organisés sous les signes de l'amitié, de la solidarité, de la découverte et de l'investissement, sont arrivés mardi soir à Dakhla, l'ultime étape de ce raid automobile, en vue de découvrir les attraits touristiques et socio-économiques exceptionnels de cette ville.



Arrivés à la Place Hassan II, les participants ont été accueillis dans une ambiance festive par la population et les acteurs locaux de la perle du Sud.



Cette édition, dont le coup d’envoi a été donné le 27 décembre à Tanger, a connu la participation d'une vingtaine de véhicules 4×4 avec à bord une quarantaine de passionnés du désert, dont quatre de nationalité espagnole.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association Nord-Sud Action, Omar El Alaoui Balrhiti, a indiqué que la présente édition a été marquée par des initiatives sociales et humanitaires que mènent les participants, en l'occurrence la distribution de vêtements sportifs aux plus démunies à Guelmim, Tah, Tarfaya et Dakhla.



A travers de cet événement, "nous souhaitons faire connaître les potentialités et les atouts des provinces du sud et favoriser des échanges avec la société civile dans la région", a souligné M. Balrhiti.



D'autre part, il a fait savoir que ce raid réunit bon nombre d'hommes d'affaires, marocains et étrangers, dans le but de faire connaître les provinces du Sud et promouvoir la destination Dakhla dans le cadre de l’encouragement à l’investissement.



Organisé par l'Association Nord-Sud Action (Association marocaine pour la communication, le développement socio-économique et l’incitation à l’investissement), en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme de la région Dakhla Oued Eddahab et en coordination avec d’autres associations humanitaires des provinces du sud, ce raid propose aux participants de sillonner le Maroc avec l’objectif de faire connaître aux investisseurs d’ici et d’ailleurs les opportunités d’investissement dont regorgent les provinces du Sud. Il s'agit aussi d'une participation concrète au développement touristique du pays et une opération de solidarité à l'échelle nationale.



Avant d'arriver à Dakhla, ce Raid a permis aux participants de découvrir les villes de Casablanca, Marrakech, Tiznit, Tan Tan, Guelmim, Lâayoune et Boujdour.



Au terme de ce voyage, les participants se sont montrés très satisfaits de leur aventure, en promettant de revenir l’année prochaine pour la 14ème édition.