Arrestation d'un mineur ayant intentionnellement approché le cortège du Roi et du pape (DGSN)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé samedi l'arrestation d'un mineur ayant intentionnellement enfreint les dispositifs de sécurité pour approcher le cortège royal qui traversait avec le pape François l'avenue Ibn Al Khatib à destination de la Tour Hassan dans la ville de Rabat.



Selon les premiers résultats de l'enquête, le mineur, âgé de 17 ans et résidant à Salé, tentait de s'approcher de la voiture royale pour présenter une doléance au Roi Mohammed VI elative à l'état de santé de ses parents, a souligné la DGSN dans un communiqué.



Le mis en cause a été soumis à une enquête en vue d'élucider les motifs et les circonstances de cet incident, a conclu la même source.