Arrestation d'un «dangereux» terroriste en Tunisie (ministère)

Un «dangereux» terroriste a été arrêté, samedi, après l'avoir blessé au pied, dans une embuscade tendue au mont Salloum, dans le gouvernorat de Kasserine, a annoncé le ministère de la Défense nationale.



«Une unité militaire a pris pour cible un groupe armé avant de capturer le dangereux terroriste Borhène Boulaabi, qui a été blessé et abandonné par ses camarades», précise le ministère dans un communiqué.



La même source souligne que Borhène Boulaabi, né le 24 mai 1991 à Kasserine, est «l’un des plus dangereux terroristes appartenant au groupe Jound Al Khilafa (soldats du Califat)» qui dirige la brigade de djebal Mghila, une montagne située entre le gouvernorat de Kasserine et Sidi Bouzid. «L'opération de ratissage se poursuit pour traquer les autres membres du groupe», ajoute-t-on.



Mercredi, neuf individus ont été arrêtés dans la délégation de Hergla relevant du gouvernorat de Sousse, pour des liens "présumés" avec un terroriste en cavale, a indiqué le ministère tunisien de l’Intérieur. Ces individus projetaient de commettre des attentats contre un poste de police et des sites sensibles, précise-t-on.



Depuis la révolution, la Tunisie fait face à une menace terroriste constante. (afp)