Arrestation au Maroc d'un jihadiste qui voulait s'attaquer à Séville

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas voulu indiquer si cet homme, qui réside à Séville, voulait agir durant la Semaine sainte, à l'occasion de laquelle des centaines de milliers de touristes affluent dans la capitale andalouse pour assister aux processions catholiques.



"La police nationale et les services de renseignement espagnols et marocains ont mené une opération antiterroriste (...) qui s'est soldée par l'arrestation au Maroc d'un jihadiste présumé qui prévoyait de commettre un attentat à Séville", a écrit le ministère dans un communiqué.



Les forces de l'ordre perquisitionnaient mercredi dans l'après-midi le domicile de cet homme à Séville.



L'Espagne est placée depuis 2015 au niveau 4 sur 5 d'alerte antiterroriste.



Le pays a été frappé à deux reprises par des attentats jihadistes d'envergure: en 2004, quand des bombes avaient explosé dans des trains de banlieue de Madrid, tuant 191 personnes, puis en 2017 quand un double attentat avait fait 16 morts à Barcelone et Cambrils, en Catalogne.