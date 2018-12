Arrestation à Marrakech de trois suspects dans le meurtre de deux touristes étrangères à Imlil

Dans le cadre des recherches et des investigations menées suite au meurtre de deux touristes étrangères dans la commune Imlil, région Al Haouz, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), en coordination avec les éléments de sûreté de la préfecture de police de Marrakech, a arrêté, jeudi matin, trois autres suspects impliqués dans cet acte criminel.



Selon un communiqué du BCIJ, les mis en cause ont été arrêtés dans la ville de Marrakech et sont soumis actuellement à une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de cet acte criminel, dévoiler ses motifs réels ainsi que la piste terroriste de ce crime qui a été appuyée par des preuves et données issues des procédures de l'enquête.



A rappeler que le BCIJ avait arrêté un premier suspect, mardi matin dans la ville de Marrakech, sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST, immédiatement après la découverte des corps des deux touristes norvégienne et danoise, victimes d'un homicide volontaire à l'aide de l'arme blanche dans une région montagneuse dans la commune de Imlil, dans la Région d'Al Haouz.